Зеленський відвідає у вівторок Бельгію для підписання двосторонньої угоди про безпеку

Президент України Володимир Зеленський відвідає у вівторок Бельгію для підписання двосторонньої угоди про безпеку, повідомляє Agence France Presse.

"Президент України Володимир Зеленський відвідає Бельгію у вівторок, щоб підписати останню з низки безпекових угод із західними союзниками", - повідомляє AFP у понеділок із посиланням на офіс прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, також відвідає Португалію.