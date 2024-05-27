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20:01 27.05.2024

Генштаб ЗС України: Від початку доби загальна кількість атак російських військ на всій лінії фронту наблизилася до 80

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Генштаб ЗС України: Від початку доби загальна кількість атак російських військ на всій лінії фронту наблизилася до 80
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Від початку доби і станом на 19:00 загальна кількість атак російських військ на всій протяжності фронту наблизилася до 80, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські війська продовжують ведення оборонної операції. Загальна кількість ворожих атак на всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80. Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що на харківському напрямку до цієї години відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв відбувається уже тривалий час. "Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб (КАС). На цей час ворог завдав уже щонайменше 25 ударів КАБами. Зокрема, дві такі авіабомби - по місту Харкову".

Зазначено, що загальні втрати противника від початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими й пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. "Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи", - інформує Генштаб.

На куп'янському напрямку російські війська дев'ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. Генштаб також наводить дані про втрати ворога на цьому напрямку фронту - "близько десятка окупантів вбито, пів сотні поранено. Серед знищеного озброєння загарбників - сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати".

На сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на краматорському - до восьми. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.

На покровському напрямку Сили оборони від початку доби відбивали 21 атаку окупантів. "Українським захисникам нелегко, але ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.

На времівському напрямку російські війська не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію та КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбито дев'ять штурмових дій противника. По цих же селах ворог наносив також удари з повітря.

На придніпровському напрямку відбулося вже п'ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нашим угрупованням військ визначено та доведено завдання для посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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