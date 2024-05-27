ПА НАТО ухвалила декларацію, що закликає прискорити постачання зброї Україні та дозволити бити нею по військових цілях у РФ

Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій закликала союзників із НАТО прискорити постачання зброї для України і зняти обмеження, що забороняють її використання проти військових цілей на території Росії, повідомляє пресслужба ПА НАТО.

Декларацію схвалила переважна більшість із понад 200 законодавців із 32 країн альянсу на пленарному засіданні, в якому взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев.

"Україна має бути забезпечена всім необхідним якнайшвидше і на стільки, скільки буде потрібно для перемоги", - ідеться в декларації.

У документі також міститься заклик до урядів країн НАТО "підтримати Україну в її міжнародному праві на самооборону, знявши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками з НАТО, для завдання ударів по законних цілях у Росії".

Водночас президент ПА НАТО Міхал Щерба, зазначив, що Україні важливе швидке і безперешкодне постачання ППО та іншої важливої зброї.

"Їм потрібна наша допомога. Не через два роки. Не через два місяці. Навіть не через два тижні. Вона потрібна їм зараз. Ми маємо прискоритися й активізуватися. Дайте Україні все, що їй потрібно", - сказав Щерба.

Він також додав, що "Україна може захистити себе тільки в тому разі, якщо вона зможе атакувати російські лінії постачання і російські операційні бази. Настав час визнати цю реальність і дозволити Україні робити те, що вона має".

Українська делегація повідомила ПА НАТО, що обмеження, які не дають змоги Україні завдавати ударів по військових цілях у РФ, перешкоджають зусиллям ЗСУ припиняти російський наступ на Харківську область.

"Російський терор має бути зупинений. Для цього нам потрібна ваша рішучість. Нам потрібно більше зенітної зброї, більше далекобійних засобів для наших солдатів... Я прошу вас зробити максимальний внесок в ухвалення цих рішень", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров у відеозверненні до учасників асамблеї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що "союзники не виконали обіцяного щодо протиповітряної оборони, ці прогалини, ці затримки у військовій підтримці мають наслідки на місцях". "Союзникам необхідно терміново активізуватися", - наголосив він.

Столтенберг також погодився з необхідністю зняти обмеження на використання зброї Україною. "Право на самооборону передбачає завдання ударів по законних цілях за межами України", - сказав він.

В ухваленій декларації також ідеться, що липневий саміт НАТО у Вашингтоні "має надіслати чіткий сигнал про те, що союзники стоятимуть на боці України до перемоги і мають зробити конкретний крок уперед до членства України в НАТО".

Крім того, асамблея закликала уряди країн НАТО "підготувати довгострокову стратегію і запобіжні заходи сучасного стримування Росії, щоб протистояти російській загрозі в усіх її вимірах, активно захищати демократію і заснований на правилах міжнародний порядок... і протистояти агресивній політичній, військовій і гібридній діяльності Росії".

У свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав ухвалення цієї декларації.

"Вітаю ухвалення Парламентською асамблеєю НАТО декларації, що закликає прискорити постачання зброї для України та скасувати обмеження, які забороняють використання зброї, наданої країнами-членами НАТО, для завдання ударів по законних цілях у Росії", - написав він у фейсбуці.

Стефенчук зазначив, що українські міста щодня зазнають атак із боку Росії, внаслідок яких гинуть мирні люди, а також що окупанти знищують цивільну інфраструктуру.

"Настав час зняти обмеження і дати можливість бити по військових цілях Росії, щоб зупинити терор із боку Росії", - наголосив він.