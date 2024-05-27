Унаслідок російської атаки на Миколаївщині загинули три людини, шість - поранені - ОВА

Унаслідок російського обстрілу міста Снігурівка Миколаївської області загинули три людини, кількість постраждалих збільшилася до шести, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Три людини загинули і шість постраждали внаслідок російської атаки по Снігурівці. Двоє постраждалих - 17-річні дівчина і хлопець", - написав він у телеграм-каналі.

Рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдень у понеділок, 27 травня, обстріляли мийку в Снігурівці Миколаївської області, було відомо про двох постраждалих.