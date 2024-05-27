Події

17:47 27.05.2024

Унаслідок обстрілів на Чернігівщині постраждали дві людини - голова ОВА

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Унаслідок обстрілів на Чернігівщині постраждали дві людини - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли два села Новгород-Сіверського району Чернігівської області, внаслідок цього постраждали чоловік і жінка, обох шпиталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок російських ударів по двох селах Новгород-Сіверського району двоє мирних мешканців зазнали поранень. У першому випадку постраждав чоловік, який знаходився біля сільгоспбудівлі; в іншому - через обстріл артилерії поранень зазнала жінка. Обоє госпіталізовані", - написав Чаус у телеграм-каналі в понеділок.

Теги: #чернігівська_область #обстріл

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