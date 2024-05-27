Унаслідок обстрілів на Чернігівщині постраждали дві людини - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли два села Новгород-Сіверського району Чернігівської області, внаслідок цього постраждали чоловік і жінка, обох шпиталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок російських ударів по двох селах Новгород-Сіверського району двоє мирних мешканців зазнали поранень. У першому випадку постраждав чоловік, який знаходився біля сільгоспбудівлі; в іншому - через обстріл артилерії поранень зазнала жінка. Обоє госпіталізовані", - написав Чаус у телеграм-каналі в понеділок.