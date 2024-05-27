Окупанти вдарили по центру Харкова - мер
ЗС РФ завдали удару по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Прильоти в Харкові. Попередньо в центрі міста", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
ЗС РФ завдали удару по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Прильоти в Харкові. Попередньо в центрі міста", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
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