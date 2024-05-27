За рік роботи "єВідновлення" подано майже 21 тис. заявок у Київській області

За рік роботи програми "єВідновлення" подано майже 21 тис. заявок у Київській області, майже 65% постраждалих уже отримали допомогу, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Загалом за рік роботи програми в Київській області вже подано майже 21 тис. заявок. Наразі в межах першого етапу - надання грошової компенсації на проведення поточних і капітальних ремонтів - уже прийнято майже 11,3 тис. позитивних рішень на загальну суму понад 1 млрд 415 млн грн. Також активно триває робота з опрацювання заявок щодо надання сертифікатів на купівлю житла. Уже є погоджені 1 769 заявок на суму майже 5,7 млрд грн. Третій етап - надання грошової компенсації на будівництво нового житла замість зруйнованого. У рамках цього етапу вже схвалено 460 заявок на загальну суму понад 1 млрд 379 млн грн", - повідомив на брифінгу перший заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".