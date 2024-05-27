Події

12:02 27.05.2024

Ювенальні прокурори: 548 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

1 хв читати
Ювенальні прокурори: 548 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Щонайменше 1899 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ; станом на ранок 27 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 548 дітей загинули та понад 1351 дістала поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє в понеділок Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 532, Харківській - 378, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.

25 травня внаслідок авіаудару військами рф по гіпермаркету в Харкові загинула 12-річна дівчинка.

Цього ж дня внаслідок обстрілів Харкова дістав поранення 13-річний хлопчик.

26 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Богуславка Ізюмського району Харківської області постраждали двоє хлопчиків віком 9 і 12 років.

Теги: #війна #діти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 27.05.2024
Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, 20% сільгоспземель - під окупацією - Мінагрополітики

Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, 20% сільгоспземель - під окупацією - Мінагрополітики

10:39 27.05.2024
На Херсонщині евакуювали з окупованої території багатодітну сім'ю - голова ОВА

На Херсонщині евакуювали з окупованої території багатодітну сім'ю - голова ОВА

06:35 26.05.2024
Аргентина має намір приєднатися до коаліції для повернення українських дітей із Росії

Аргентина має намір приєднатися до коаліції для повернення українських дітей із Росії

20:29 24.05.2024
Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

10:11 24.05.2024
Погоджено примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківщини

Погоджено примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківщини

22:15 23.05.2024
Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

13:46 21.05.2024
Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

11:50 21.05.2024
Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

12:27 20.05.2024
Голова УІНП вважає за необхідне обмежити запровадження нових пам'ятних дат до закінчення російсько-української війни

Голова УІНП вважає за необхідне обмежити запровадження нових пам'ятних дат до закінчення російсько-української війни

11:08 20.05.2024
Голова УІНП виступає за початок створення Музею історії російсько-української війни, але не знає, чи достатньо для цього ресурсів

Голова УІНП виступає за початок створення Музею історії російсько-української війни, але не знає, чи достатньо для цього ресурсів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ і Україна починають переговори щодо 4-го перегляду програми EFF

У Харкові п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти після ворожих ударів по "Епіцентру", 45 постраждалих

Росіяни 13 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі - ОВА

У Києві зупинено рух фунікулера через відсутність напруги

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

ОСТАННЄ

СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку, який координує постачання "Іскандерів"

Місія МВФ і Україна починають переговори щодо 4-го перегляду програми EFF

У Харкові п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти після ворожих ударів по "Епіцентру", 45 постраждалих

Чехія внесла Медведчука, Марчевського й "Голос Європи" до санкційного списку ЄС за роботу на РФ

Серед працівників Мінветеранів 17% УБД

Росіяни 13 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі - ОВА

У 84% компаній Американської торговельної палати в Україні є працівники, які служать у ЗСУ, - президент Палати

У Києві зупинено рух фунікулера через відсутність напруги

Іспанія передасть Україні ракети Patriot і танки Leopard - ЗМІ

Питання демонтажу радянської символіки з мосту Патона має вирішувати Держагентство відновлення - КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА