Ювенальні прокурори: 548 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Щонайменше 1899 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ; станом на ранок 27 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 548 дітей загинули та понад 1351 дістала поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє в понеділок Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 532, Харківській - 378, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.

25 травня внаслідок авіаудару військами рф по гіпермаркету в Харкові загинула 12-річна дівчинка.

Цього ж дня внаслідок обстрілів Харкова дістав поранення 13-річний хлопчик.

26 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Богуславка Ізюмського району Харківської області постраждали двоє хлопчиків віком 9 і 12 років.