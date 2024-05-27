РФ розпочала нову хвилю "націоналізації" нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях - Центр нацспротиву

РФ розпочала новий етап процедури "націоналізації" нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам. Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Зазначається, що тепер усі власники нерухомості мають протягом 30 днів переоформити право власності.

"Звісно, більшість населення, яке залишило міста, не зможе це зробити, таким чином росіяни просто захоплять житло", - стверджує ЦНС.

Водночас наголошується, що "всі російські оборудки юридично нікчемні і всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними і залишаться надалі, які папірці не видавали б гауляйтери".