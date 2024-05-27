Події

03:27 27.05.2024

Війська РФ від початку року скинули на територію України майже 10 тис. керованих авіабомб

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Війська РФ від початку року скинули на територію України майже 10 тис. керованих авіабомб

Російські війська з початку року скинули на територію України майже 10 тис. керованих авіаційних бомб, повідомив міністр оборони України Рустем Умеров, коментуючи удар окупантів по будівельному гіпермаркету в Харкові.

"Наша країна потребує більшої кількості сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і за кожної зручної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 УАБів", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ 26 травня, на півночі Харківщини в неділю російські окупанти скинули 22 керовані авіабомби.

 

Теги: #удари #україна #бомби

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