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23:29 26.05.2024

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

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Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

Російські війська завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя", інформацію про це розповсюдив на своєму тг-каналі народний депутат України Муса Магомедов.

"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, Для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", - написав М.Магомедов.

Також народний депутат розмістив фото, пошкодженого ракетою, терміналу КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя".

У неділю близько 15.30 у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу.

У цей же час голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров попередив жителів регіону про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 .

Після потужного вибуху багато жителів Запоріжжя повідомляли в соцмережах про те, що бачили ракету, яка пролітала, або чули її звук.

Будівництво нового терміналу КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" було завершено 2019 року.

 

Теги: #запоріжжя #україна #аеропорт

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