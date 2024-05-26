Увечері окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району, відомо про двох поранених - Херсонська ОВА

У неділю ввечері окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району, відомо про двох поранених, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) в Телеграм-каналі.

"Увечері російські війська атакували Михайлівку, Бериславського району. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, 80 років. Наразі потерпілого доправляють у лікарню для надання меддопомоги", - сказано в повідомленні.

Також в ОВА інформували, що стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок російського обстрілу Михайлівки.

"До лікарні госпіталізували 58-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та контузією. Зараз лікарі надають їй необхідну допомогу", - уточнили в обладміністрації.