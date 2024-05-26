Події

22:42 26.05.2024

Увечері окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району, відомо про двох поранених - Херсонська ОВА

1 хв читати
Увечері окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району, відомо про двох поранених - Херсонська ОВА

У неділю ввечері окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району, відомо про двох поранених, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) в Телеграм-каналі.

"Увечері російські війська атакували Михайлівку, Бериславського району. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, 80 років. Наразі потерпілого доправляють у лікарню для надання меддопомоги", - сказано в повідомленні.

Також в ОВА інформували, що стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок російського обстрілу Михайлівки.

"До лікарні госпіталізували 58-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та контузією. Зараз лікарі надають їй необхідну допомогу", - уточнили в обладміністрації.

Теги: #україна #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:29 26.05.2024
Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

23:17 26.05.2024
За добу окупанти випустили по Україні 14 ракет і близько 70-ти керованих авіабомб - Генштаб

За добу окупанти випустили по Україні 14 ракет і близько 70-ти керованих авіабомб - Генштаб

21:54 26.05.2024
На Донеччині через обстріли військами РФ протягом дня загинуло троє людей

На Донеччині через обстріли військами РФ протягом дня загинуло троє людей

19:27 26.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

12:24 26.05.2024
Росіяни вночі обстріляли Чорнобаївку, постраждала жінка - Херсонська ОВА

Росіяни вночі обстріляли Чорнобаївку, постраждала жінка - Херсонська ОВА

10:38 26.05.2024
Після обстрілу РФ Харкова в суботу 16 осіб вважаються безвісти зниклими - глава МВС

Після обстрілу РФ Харкова в суботу 16 осіб вважаються безвісти зниклими - глава МВС

10:32 26.05.2024
На Харківщині за добу 12 людей загинули, 78 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

На Харківщині за добу 12 людей загинули, 78 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

09:02 26.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, четверо поранених

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, четверо поранених

08:42 26.05.2024
Російські війська за добу 426 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 426 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

07:55 26.05.2024
У небі над Дніпропетровською областю ППО знищила 11 "шахедів", є пошкодження

У небі над Дніпропетровською областю ППО знищила 11 "шахедів", є пошкодження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Міноборони Швеції підтримує право України захищатися шляхом нанесення ударів по військових цілях на території РФ

Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

ОСТАННЄ

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

У Києві в понеділок, 27 травня, лімітів е/е вистачить у середньому на 81% потреб

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Міноборони Швеції підтримує право України захищатися шляхом нанесення ударів по військових цілях на території РФ

Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України

Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікопольський район, є постраждала

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 67 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА