У Києві в понеділок, 27 травня, лімітів е/е вистачить у середньому на 81% потреб

У понеділок лімітів споживання електроенергії в Києві вистачить для забезпечення світлом 81% потреб столиці, повідомляє ДТЕК в уточненій інформації про стабілізаційні відключення на 27 травня.

"Київ, Київщина, Одеська, Донецька, Дніпропетровська області: за вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть із 06:00 до 24:00", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДТЕК.

Також наголошується: "Київ. Визначених Укренерго лімітів вистачить у середньому на 81% потреб столиці".

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 27 травня, знову буде запроваджено графіки вимкнення світла для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України.