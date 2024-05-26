Події

20:47 26.05.2024

У Києві в понеділок, 27 травня, лімітів е/е вистачить у середньому на 81% потреб

1 хв читати
У Києві в понеділок, 27 травня, лімітів е/е вистачить у середньому на 81% потреб

У понеділок лімітів споживання електроенергії в Києві вистачить для забезпечення світлом 81% потреб столиці, повідомляє ДТЕК в уточненій інформації про стабілізаційні відключення на 27 травня.

"Київ, Київщина, Одеська, Донецька, Дніпропетровська області: за вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть із 06:00 до 24:00", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДТЕК.

Також наголошується: "Київ. Визначених Укренерго лімітів вистачить у середньому на 81% потреб столиці".

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 27 травня, знову буде запроваджено графіки вимкнення світла для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України.

 

 

 

Теги: #дтек #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 26.05.2024
У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

20:41 23.05.2024
Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

18:46 23.05.2024
Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

19:27 21.05.2024
"Укренерго" на середу прогнозує відсутність обмежень енергопостачання з 07:00 до 18:00

"Укренерго" на середу прогнозує відсутність обмежень енергопостачання з 07:00 до 18:00

07:42 21.05.2024
У Києві 21 травня весь день із 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки відключень

У Києві 21 травня весь день із 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки відключень

20:14 17.05.2024
Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

13:44 17.05.2024
Нічні обстріли росіян призвели до тимчасового відключення світла в 7 областях - Міненерго

Нічні обстріли росіян призвели до тимчасового відключення світла в 7 областях - Міненерго

11:37 17.05.2024
"Укренерго" підтверджує запровадження обмежень е/е з 19:00 до кінця доби, просить економити

"Укренерго" підтверджує запровадження обмежень е/е з 19:00 до кінця доби, просить економити

13:08 16.05.2024
"Укренерго" анонсує погодинні відключення е/е протягом доби, обленерго сподіваються уникнути графіків удень

"Укренерго" анонсує погодинні відключення е/е протягом доби, обленерго сподіваються уникнути графіків удень

20:13 15.05.2024
З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

З 00:00 і протягом доби 16 травня в усій Україні діятимуть графіки погодинних відключень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Міноборони Швеції підтримує право України захищатися шляхом нанесення ударів по військових цілях на території РФ

Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

Кількість загиблих унаслідок удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16 - голова ОВА

ОСТАННЄ

На Донеччині через обстріли військами РФ протягом дня загинуло троє людей

У Харкові 27 травня - День жалоби за загиблими в результаті удару по будівельному гіпермаркету

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Міноборони Швеції підтримує право України захищатися шляхом нанесення ударів по військових цілях на території РФ

Генштаб ЗС України: Різко зросла активність РФ на куп'янському напрямку, на покровському - не спадає

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України

Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікопольський район, є постраждала

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 67 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА