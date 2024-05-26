Події

20:01 26.05.2024

У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

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У всіх регіонах України в понеділок діятимуть графіки відключень світла з 06:00 до 24:00

У понеділок, 27 травня, знову буде запроваджено графіки вимкнення світла для побутових і промислових споживачів, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Завтра, 27 травня, ліміти електропостачання для побутових і промислових споживачів діятимуть у всіх регіонах України з 06:00 до 24:00", - сказано в повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, що "у разі перевищення лімітів обленерго можуть використовувати графіки погодинних відключень".

Водночас уточнюється, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, відключатися не буде.

 

 

 

Теги: #укренерго #відключення

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