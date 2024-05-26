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08:42 26.05.2024

Російські війська за добу 426 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

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Російські війська за добу 426 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу 426 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 426 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, ️149 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Також ️24 обстріли з РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку і ️253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського і Червонодніпровки.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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