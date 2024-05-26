У небі над Дніпропетровською областю ППО знищила 11 "шахедів", є пошкодження

Російські війська атакували "шахедами" Дніпропетровську область у ніч на неділю, є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба збили над областю 11 шахедів", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, 5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 - у Кам'янському та Павлоградському, по одному - у Нікопольському та Новомосковському.

В останньому через падіння уламків загорілася суха трава. Пожежу загасили.

"Нікополь цієї ночі агресор обстрілював з артилерії. Поцілив і дроном-камікадзе", - написав Лисак.

За його словами, пошкоджено школу, медзаклад, 4 торговельні павільйони та 2 магазини.

Також пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, господарську споруду, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач, а також 3 приватні будинки. Ще два, за уточненою інформацією, пошкоджено через удар дроном учора ввечері.

Гучно було і в Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По них окупанти били з важкої артилерії. По Марганецькій громаді ворог знову вдарив уранці.

Усюди обійшлося без загиблих і постраждалих, додав голова ОВА.