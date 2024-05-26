Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок суботніх авіаударів, завданих ЗС РФ по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, зросла до 43 осіб, загиблих - до 12.

"Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Травм зазнали 43 особи", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За інформацією відомства, 10 загиблих наразі невпізнані.

Крім того, кількість постраждалих унаслідок ворожого суботнього ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб, серед них 14-річний підліток.

Таким чином, загалом унаслідок російських ударів по Харкову загинуло 12, постраждало 68 мирних жителів.