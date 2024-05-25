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17:33 25.05.2024

Зеленський про удар по гіпермаркету в Харкові: Якби в України було достатньо засобів ППО та бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими

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Зеленський про удар по гіпермаркету в Харкові: Якби в України було достатньо засобів ППО та бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими

Станом на зараз відомо, що в момент удару в гіпермаркеті в Харкові могли перебувати близько 200 осіб, "якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія завдала чергового жорстокого удару по нашому Харкову - по будівельному гіпермаркету - у суботу, прямо посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу - рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - написав президент у Телеграм-каналі.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - заявив глава Української держави.

Теги: #харків #удар

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