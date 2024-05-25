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11:16 25.05.2024

Міносвіти роз'яснило алгоритм дій, якщо під час НМТ почнеться повітряна тривога

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Міносвіти роз'яснило алгоритм дій, якщо під час НМТ почнеться повітряна тривога

Міністерство освіти і науки України роз'яснило алгоритм дій, якщо під час національного мультипредметного тесту (НМТ) почнеться повітряна тривога.

"Якщо під час проведення НМТ почнеться повітряна тривога, інструктор зупинить роботу над тестом, а всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за цих обставин учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення НМТ, - буде зупинено.

Далі, після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторії та продовжити виконання завдань тестування.

"Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (сумарно для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися та продовжити виконання завдань НМТ", - додали у відомстві.

Якщо ж тривога триватиме довше, то відповідальний за центр тестування разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

У разі, якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть скласти його під час додаткових сесій.

"Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ)", - підсумували в Міносвіти.

НМТ у 2024 році міститиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

Теги: #нмт #повітряна_тривога #дії

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