ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1140 осіб особового складу ворога, 15 танків, 11 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 4 БПЛА, 42 одиниці авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 500080 (+1140) осіб, танків - 7650 (+15) од, бойових броньованих машин - 14786 (+11) од, артилерійських систем - 12929 (+27) од, РСЗВ - 1082 (+2) од, засоби ППО - 814 (+1) од, літаків - 356 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10414 (+4), крилаті ракети - 2209 (+0), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 17608 (+39) од, спеціальна техніка - 2104 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу вранці.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника, зокрема, БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальну цифру скориговано, а втрати на добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються.