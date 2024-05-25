Російські війська за добу 342 рази вдарили по семи населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські окупанти за добу 342 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 7 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало 7 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці, 112 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Також 25 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Гуляйполе, 203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Крім того, надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.