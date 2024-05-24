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22:54 24.05.2024

Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

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Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща Малгожатою Кідавою-Блонською.

Володимир Зеленський подякував за військову та фінансову допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення і наголосив на важливості резолюцій Сенату Польщі на підтримку України, повідомляє прес-служба президента України.

"Дуже важливо, що ваше суспільство з теплом ставиться до України та українців з перших днів, коли нам була потрібна допомога. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Ми захищаємо демократію і свободу також і для Польщі - нашого сусіда. Я впевнений, що ми переможемо, і вважаю, що це буде нашою спільною перемогою", - сказав він.

Так само Зеленський поінформував Кідаво-Блонську про ситуацію на Харківщині, про обстріли ракетами, дронами та авіабомбами з боку держави-агресора РФ. Так само обговорили співпрацю з Польщею для зміцнення системи ППО на території України.

Окрему увагу сторони приділили підготовці інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та двосторонній безпековій угоді в рамках Вільнюської декларації G7.

Також сторони обговорили початок переговорів між Україною та Євросоюзом, зокрема про важливість майбутнього польського головування для реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС.

Теги: #україна #польша #зустріч #зеленський

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