Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

Рада національної безпеки Ізраїлю і МЗС країни в п'ятницю виступили із заявою, в якій йдеться, що дії ізраїльської армії в Секторі Гази не суперечать ні міжнародному праву, ні моральним принципам.

"Після жахливого терористичного нападу 7 жовтня Ізраїль розпочав оборонну війну, спрямовану на знищення терористичної організації ХАМАС і на звільнення заручників. Ізраїль веде її відповідно до права на оборону своєї території і своїх громадян при дотриманні міжнародного права і моральних принципів", - наводить у п'ятницю видання The Times of Israel витяг із заяви, випущеної у відповідь на вердикт Міжнародного суду ООН, який приписав Ізраїлю негайно припинити бойові дії в Рафаху.

Автори документа назвали вердикт суду "брехливим, обурливим і ганебним".

"Ізраїль не проводить і не буде проводити військових операцій поблизу Рафаху, які створили б умови, що стали б причиною загибелі палестинського цивільного населення", - зазначено в тексті заяви.

Ізраїльська влада заявила, що й надалі діятиме відповідно до міжнародного права і за можливості прагнутиме до мінімізації шкоди мирним жителям Гази, зокрема через забезпечення доступу гуманітарної допомоги.