Події

20:48 24.05.2024

Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру

1 хв читати
Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою, щоб обговорити двосторонні відносини та міжнародну співпрацю.

"Навесні Україна відкрила посольство в Абіджані. Я розраховую, що це суттєво посилить зв’язок між нашими країнами. Українські миротворці зробили вагомий внесок у відновлення миру в Кот-д’Івуарі. Тепер справедливий мир потрібен Україні. Тому я радий, що можу розраховувати на участь Кот-д’Івуару в Саміті миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також привітав Уаттару з прийдешнім Днем Африки.

 

Теги: #кот_дівуар #розмова #президенти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 21.05.2024
Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку до участі в Саміті миру

Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку до участі в Саміті миру

19:39 21.05.2024
Зеленський обговорив із президентом Азербайджану двостороннє співробітництво

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану двостороннє співробітництво

19:56 15.05.2024
Малаві візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Малаві візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

21:24 08.05.2024
Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Саудівської Аравії

19:56 07.05.2024
Кулеба обговорив із главою МЗС Антигуа і Барбуди шляхи подальшого розвитку двостороннього співробітництва між країнами

Кулеба обговорив із главою МЗС Антигуа і Барбуди шляхи подальшого розвитку двостороннього співробітництва між країнами

19:46 07.05.2024
Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

19:50 03.05.2024
Єрмак і Сіярто обговорили ключові питання українсько-угорських відносин

Єрмак і Сіярто обговорили ключові питання українсько-угорських відносин

18:48 28.04.2024
Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншини у Палаті представників США, запросив його в Україну

Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншини у Палаті представників США, запросив його в Україну

07:16 17.04.2024
Сунак запевнив Нетаньягу в підтримці та закликав до деескалації на Близькому Сході

Сунак запевнив Нетаньягу в підтримці та закликав до деескалації на Близькому Сході

19:17 11.04.2024
Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни протягом дня значно активізувалися на краматорському напрямку - Генштаб ЗСУ

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

ОСТАННЄ

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

Українська авіація з опівночі завдала 16 ударів по місцях скупчення окупантів

Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 77, найбільше на куп'янському напрямку

Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

Мінкультури призначило гендиректором "Укрінформу" Череватого

У проходженні військової служби ув'язненими-контрактниками практично ніяких особливостей не буде, але основної відпустки не передбачено

Саміт НАТО 2025 року відбудеться в червні в Гаазі

90% жіночої військової форми вже поставлено

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА