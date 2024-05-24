Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою, щоб обговорити двосторонні відносини та міжнародну співпрацю.

"Навесні Україна відкрила посольство в Абіджані. Я розраховую, що це суттєво посилить зв’язок між нашими країнами. Українські миротворці зробили вагомий внесок у відновлення миру в Кот-д’Івуарі. Тепер справедливий мир потрібен Україні. Тому я радий, що можу розраховувати на участь Кот-д’Івуару в Саміті миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також привітав Уаттару з прийдешнім Днем Африки.