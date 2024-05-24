Події

20:39 24.05.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 77, найбільше на куп'янському напрямку

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Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 77, найбільше на куп'янському напрямку
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті російсько-української війни зросла до 77, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19.30 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

На харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із займаних позицій, три штурмові дії тривають.

"Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Російська армія сьогодні розв’язала щодо цього населеного пункту повітряний терор: по місту прилетіло вже загалом вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці", - ідеться у зведенні.

На куп'янському напрямку тривають шість бойових зіткнень із 18 від початку дня.

На краматорському напрямку наразі відбувається один бій. Від початку доби тут відбулося 12 бойових зіткнень.

На покровському напрямку відбулося вже 14 бойових зіткнень. "Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контролюється нашими воїнами", - розповіли в Генштабі.

На інших напрямках ситуація істотно не змінилася.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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