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19:34 24.05.2024

У Львові затвердили вартість транспортної роботи для комунального електротранспорту

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У Львові затвердили вартість транспортної роботи для комунального електротранспорту

Львівський міськвиконком затвердив рішення про вартість транспортної роботи для міського електротранспорту на засіданні в п'ятницю, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Згідно з рішенням, тариф установлено в розмірі 101 грн за тролейбусокілометр і 119 грн за вагонокілометр. Оплачувати "Львівелектротрансу" за виконану транспортну роботу почнуть із 1 червня поточного року.

"Для підприємства буде розрахована загальна вартість виконаної транспортної роботи: кількість кілометрів, яку проїхав електротранспорт, множать на відповідну вартість за 1 км роботи. Із цієї суми відніматимуть виручку "Львівелектротрансу" від наданих послуг і компенсацію за пільгові перевезення", - сказав директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Олег Забарило.

За його словами, починаючи з червня 2024 року влада міста доплачуватиме різницю між вартістю виконаної транспортної роботи і загальними надходженнями підприємства від надання послуг, зокрема й пільговим категоріям пасажирів, щоб підприємство могло функціонувати і розвиватися.

Забарило також зазначив, що щодо оплати транспортної роботи автомобільним перевізникам в Україні поки що відсутня законодавча база - відповідні законопроєкти лише розробляють.

Раніше Львівська міськрада виділила з бюджету 136 млн грн для оплати транспортної роботи КП "Львівелектротранс".

Теги: #тариф #львів #транспорт

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