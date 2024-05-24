РФ тримає в неволі понад 400 українських жінок

У російській неволі на сьогодні перебувають 403 українські жінки, багато з них - незаконно утримувані цивільні, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомляє Штаб у телеграм-каналі, також у неволі є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зникли безвісти. На численні звернення з вимогою повернути жінок російська сторона відповідає мовчанням та ігнорує всі звернення, наголошує Координаційний штаб.

"Умови утримання українських жінок у російській неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки говорять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених і цивільних, яких у Росії та на тимчасово окупованих територіях налічують понад 100.

Штаб зазначає, що українська сторона неодноразово пропонувала Росії звільнити жінок першочергово, проте представники РФ "займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різних списків, але за всім цим криється небажання продовжувати обміни".