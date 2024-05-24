Події

19:04 24.05.2024

РФ тримає в неволі понад 400 українських жінок

1 хв читати
РФ тримає в неволі понад 400 українських жінок

У російській неволі на сьогодні перебувають 403 українські жінки, багато з них - незаконно утримувані цивільні, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомляє Штаб у телеграм-каналі, також у неволі є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зникли безвісти. На численні звернення з вимогою повернути жінок російська сторона відповідає мовчанням та ігнорує всі звернення, наголошує Координаційний штаб.

"Умови утримання українських жінок у російській неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки говорять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених і цивільних, яких у Росії та на тимчасово окупованих територіях налічують понад 100.

Штаб зазначає, що українська сторона неодноразово пропонувала Росії звільнити жінок першочергово, проте представники РФ "займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різних списків, але за всім цим криється небажання продовжувати обміни".

 

 

 

Теги: #увязнення #жінки #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 24.05.2024
Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

09:58 24.05.2024
ISW: Кремль готує зміну військового керівництва бойовими операціями в Україні

ISW: Кремль готує зміну військового керівництва бойовими операціями в Україні

07:17 24.05.2024
Норвегія з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із РФ

Норвегія з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із РФ

13:24 23.05.2024
Спецслужби РФ мають намір активізувати диверсійну діяльність проти країн НАТО - ISW

Спецслужби РФ мають намір активізувати диверсійну діяльність проти країн НАТО - ISW

07:20 23.05.2024
Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

14:10 08.03.2024
ООН Жінки в Україні та Український інститут оголосили переможниць премії Women in Arts. The Resistance 2024

ООН Жінки в Україні та Український інститут оголосили переможниць премії Women in Arts. The Resistance 2024

11:05 08.03.2024
Зеленський - українським жінкам: Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу

Зеленський - українським жінкам: Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу

15:49 07.02.2024
У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

15:36 11.01.2024
Міноборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць

Міноборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць

18:37 22.11.2023
Україна мріяла про жіноче лідерство еволюційним шляхом, але набула його в занадто екстремальний спосіб - Зеленська

Україна мріяла про жіноче лідерство еволюційним шляхом, але набула його в занадто екстремальний спосіб - Зеленська

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни протягом дня значно активізувалися на краматорському напрямку - Генштаб ЗСУ

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

ОСТАННЄ

У ЄС нагадали Республіці Сербській про санкції за сепаратизм

Перший концерт із повністю українською симфонічною програмою відбувся в Лондоні незадовго до Саміту миру в Швейцарії

Кабмін затвердив новий механізм визначення лімітів споживання е/е - Мельничук

Графіки погодинних відключень у суботу діятимуть лише дві вечірні години

Закупівельні агенції Міноборони зможуть використовувати кошти UNITED24 на потреби ЗСУ

Енергетики готуються до гроз і шквального вітру в найближчі години - Міненерго

На сумському напрямку оборону побудовано ефективно, сил і засобів для стримування ворога в разі його наступу достатньо - Генштаб

Генштаб ЗСУ: Уже сертифіковано 10 засобів "окопної РЕБ", більшість - українського виробництва

Під час реформи Генштабу ЗСУ його штатну чисельність планують зменшити на 60%

Насіров вийшов під заставу в 55 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА