Держкіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими й афілійованими компаніями

Державне агентство України з питань кіно закликає міжнародну й українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими та афілійованими компаніями.

"Будь-яка діяльність, спрямована на отримання прибутку російських суб’єктів кінематографії, може містити ознаки колабораційної діяльності (ст. 1111 КК України), за що передбачена кримінальна відповідальність, а тому Державне агентство України з питань кіно, як орган державної влади, не може допустити будь-якого фінансування країни-агресора, адже вважає співпрацю з російськими дистриб'юторами та їх афілійованими компаніями порушенням чинного законодавства", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що Держкіно ухвалює рішення про відмову у внесенні фільму до Державного реєстру фільмів у разі встановлення факту співпраці учасників проєкту з РФ.

Крім того, у відомстві наголошують, що російські посередники, які маскують російське походження, досі присутні на українському кіноринку, обстоюють інтереси країн-агресорів, "що призводить до наповнення державного бюджету російської федерації та, відповідно, фінансування тероризму, вчиненого щодо нашої держави".

У зв'язку з цим Держкіно також закликає міжнародних дистриб'юторів і продюсерів безпосередньо співпрацювати з українськими компаніями.