Стефанчук заявив про офіційний початок переговорів України та Польщі щодо гарантій безпеки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про початок офіційних переговорів України і Польщі про гарантії безпеки.

"Сьогодні дуже важливий день в історії наших відносин, тому що саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні переговори за текстом угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", - сказав Стефанчук на спільному брифінгу з пані маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською в п'ятницю.

Він наголосив, що обидві сторони хочуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".

За словами Стефанчука, він обговорив зі своєю польською колегою питання формування міжнародного компенсаційного механізму для України, міжпарламентської співпраці.

Зі свого боку, пані маршалок Сенату Польщі наголосила, що необхідно зробити все для продовження міжнародної підтримки України.

"Ми переконані, що хороша координація політичних ініціатив окремих урядів і парламентів має важливе значення для збереження широкої міжнародної підтримки України", - зазначила Кідава-Блонська.

Вона розповіла про домовленість зі Стефанчуком надалі продовжити роботу на всіх рівнях, починаючи зі спікерів парламентів, різних парламентських груп і закінчуючи окремими депутатами.

"Ми зробимо все, щоб ще в поточному році розпочався процес інтеграції України з Європейським Союзом, переговорів України з Європейським Союзом. Це, звісно, буде довгий процес, складний, але краще, щоб він розпочався", - сказала спікерка Сенату Польщі.

Вона також запевнила, що польські сенатори і надалі, і всередині країни, і за кордоном наголошуватимуть на необхідності допомоги Україні та консолідації міжнародної спільноти навколо ідеї солідарності з Україною.