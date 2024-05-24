Події

12:58 24.05.2024

Стефанчук заявив про офіційний початок переговорів України та Польщі щодо гарантій безпеки

2 хв читати

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про початок офіційних переговорів України і Польщі про гарантії безпеки.

"Сьогодні дуже важливий день в історії наших відносин, тому що саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні переговори за текстом угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", - сказав Стефанчук на спільному брифінгу з пані маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською в п'ятницю.

Він наголосив, що обидві сторони хочуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".

За словами Стефанчука, він обговорив зі своєю польською колегою питання формування міжнародного компенсаційного механізму для України, міжпарламентської співпраці.

Зі свого боку, пані маршалок Сенату Польщі наголосила, що необхідно зробити все для продовження міжнародної підтримки України.

"Ми переконані, що хороша координація політичних ініціатив окремих урядів і парламентів має важливе значення для збереження широкої міжнародної підтримки України", - зазначила Кідава-Блонська.

Вона розповіла про домовленість зі Стефанчуком надалі продовжити роботу на всіх рівнях, починаючи зі спікерів парламентів, різних парламентських груп і закінчуючи окремими депутатами.

"Ми зробимо все, щоб ще в поточному році розпочався процес інтеграції України з Європейським Союзом, переговорів України з Європейським Союзом. Це, звісно, буде довгий процес, складний, але краще, щоб він розпочався", - сказала спікерка Сенату Польщі.

Вона також запевнила, що польські сенатори і надалі, і всередині країни, і за кордоном наголошуватимуть на необхідності допомоги Україні та консолідації міжнародної спільноти навколо ідеї солідарності з Україною.

Теги: #польща #україна #безпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 24.05.2024
У Мавританії офіційно розпочало роботу посольство України

У Мавританії офіційно розпочало роботу посольство України

09:48 24.05.2024
В Україну прибула пані маршалок Сенату Польщі

В Україну прибула пані маршалок Сенату Польщі

04:08 24.05.2024
У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 - ЗМІ

У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 - ЗМІ

01:41 24.05.2024
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

00:12 24.05.2024
Окупанти завдали два удари по Харкову, пошкоджено нежитлові приміщення та житлові будинки

Окупанти завдали два удари по Харкову, пошкоджено нежитлові приміщення та житлові будинки

23:57 23.05.2024
Єрмак під час саміту UNITED24: Україні не потрібен будь-який мир, нам потрібен справедливий мир

Єрмак під час саміту UNITED24: Україні не потрібен будь-який мир, нам потрібен справедливий мир

23:35 23.05.2024
Від початку доби було 88 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог атакував 22 рази за підтримки авіації

Від початку доби було 88 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог атакував 22 рази за підтримки авіації

23:19 23.05.2024
Окупанти за добу випустили по Україні 13 ракет і завдали 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів

Окупанти за добу випустили по Україні 13 ракет і завдали 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів

23:02 23.05.2024
НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

22:15 23.05.2024
Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

Українські пілоти, які пройшли навчання у США на F-16, попрямують до Європи для подальшої підготовки

За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак

Окупанти за добу випустили по Україні 13 ракет і завдали 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів

ОСТАННЄ

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

Студентам на окупованій території та за кордоном дозволять надавати військово-облікові документи до вишів після скасування воєнного стану

На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти виділено повним обсягом - прем'єр

Для Харкова та області є відповідні програми забезпечення світлом і теплом, це пріоритет - глава Міненерго

За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень, від початку доби - ще 37 - Генштаб ЗСУ

Українські пілоти, які пройшли навчання у США на F-16, попрямують до Європи для подальшої підготовки

На Донеччині прикордонники взяли в полон російського окупанта, який одягнув кітель української армії

У вихідні на більшій частині України буде сухо і тепло, лише місцями можливі короткочасні дощі та грози

Понад 200 Центрів життєстійкості відкриють по всій Україні у 2024 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА