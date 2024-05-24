Події

11:48 24.05.2024

На Донеччині прикордонники взяли в полон російського окупанта, який одягнув кітель української армії

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У Донецькій області прикордонники "Помсти" взяли в полон російського окупанта, який вирішив прийти до позицій прикордонників і здатися в полон, надівши кітель української армії.

Як повідомляє Держприкордонслужба України, під час нічних штурмових дій окупанти малою групою намагалися зайти на позиції прикордонників.

"Внаслідок успішно нанесеного вогневого ураження прикордонники змусили противника відступити. Проте один зі "штурмовиків" вирішив дійти до позицій прикордонників та здатися у полон. Для цього окупант родом із Карачаєво-Черкесії одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до наших позицій", - ідеться в повідомленні на сайті відомства.

Полоненого передали представникам уповноважених державних органів, тепер він поповнить обмінний фонд.

Теги: #полонений

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