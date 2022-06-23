З російського полону звільнено проректора ХДУ Вінника

Російські військові випустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський.

"Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці!" - написав Співаковський у фейсбуці.

Він зазначив, що Вінника було звільнено днями, проте інформацію про це не можна було оприлюднити відразу через необхідність гарантувати його безпеку в Херсоні.

Співаковський також подякував усім співробітникам сфери освіти, Міністерству освіти і науки України, правоохоронцям, правозахисникам, журналістам та громадськості за висвітлення ситуації та сприяння у звільненні Вінника.