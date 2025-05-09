Інтерфакс-Україна
Події
14:49 09.05.2025

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

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Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами УВБ Державної прикордонної служби затримали проректора національної військової академії, який примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці, повідомляє пресслужба ДБР.

"За даними слідства, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов’язків і проходження військової служби. Наразі встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів", - вказується у повідомленні.

У вівторок, 6 травня, працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії – зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.

Точний розмір збитків, завданих державі, встановлюється.

Посадовця затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тис. грн та відсторонено від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Теги: #проректор #затримання #дбр

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