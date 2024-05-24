Події

09:12 24.05.2024

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, у Торецьку поранені двоє людей - ОВА

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За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, у Торецьку поранені двоє людей - ОВА
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу російські окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, у Торецьку дві людини дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін станом на ранок 24 травня.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове", - поінформував він у своєму телеграм-каналі.

Філашкін також уточнив наслідки обстрілів в інших районах: "Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні околиці Костянтинівської громади. Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі".

Загалом за добу, за даними ОВА, росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, зокрема 30 дітей.

Теги: #донецька_обл #обстріли

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