Херсон і 12 громад області знову були під обстрілами, є влучання в житлові квартали

За минулу добу Херсон і 12 громад області знову були під обстрілом, є влучання в житлові квартали, пошкоджено 11 приватних будинків і заклад культури, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Золота Балка, Львове, Осокорівка, Тягинка, Інженерне, Іванівка, Велетенське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Придніпровське та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в заклад культури.

Повідомляють, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.