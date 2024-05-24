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08:24 24.05.2024

Херсон і 12 громад області знову були під обстрілами, є влучання в житлові квартали

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Херсон і 12 громад області знову були під обстрілами, є влучання в житлові квартали

За минулу добу Херсон і 12 громад області знову були під обстрілом, є влучання в житлові квартали, пошкоджено 11 приватних будинків і заклад культури, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Золота Балка, Львове, Осокорівка, Тягинка, Інженерне, Іванівка, Велетенське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Придніпровське та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в заклад культури.

Повідомляють, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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