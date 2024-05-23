Події

23:02 23.05.2024

НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

3 хв читати
НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

Національний банк України (НБУ) в рамках боротьби з відмиванням коштів планує в найближчі 30 днів запровадити на період воєнного стану обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) - до 30 на місяць, з лімітом суми до 100 тис. грн, повідомили у центробанку на зустрічі з журналістами в четвер.

"Покриття клієнтів, які не відчують (очікуваних обмежень - ІФ-У), - це 95-98%, скоріше, 98% не відчують цих обмежень", - зазначив заступник глави Нацбанку Дмитро Олійник.

Такий висновок заступник голови аргументує складеним Нацбанком за підсумками аналізу портретом середньостатистичного клієнта восьми банків - найбільших емітентів карток в Україні: у середньому 98% громадян, які користуються банківськими послугами, здійснюють до 30 переказів P2P (person-to-person) на місяць на суму не більше 80-100 тис. грн.

"Рішення зараз готується, воно не ухвалене ще, не ухвалене ні комітетом, ні правлінням (...)", - зазначив Олійник, водночас пізніше зазначивши, що воно буде протягом 30-ти днів.

Передбачається, що ці обмеження поширюватимуться на рахунок фізособи в одному банку.

Заступник голови наголосив, P2P (person-to-person) перекази планується обмежити лише на "вихід", тобто, іншими словами, обмежень на приймання коштів на власну картку не передбачається. Це, зокрема, зумовлено бажанням НБУ не створювати труднощів у проведенні волонтерських зборів для потреб ЗСУ тощо.

"Окремо ми аналізуємо можливість обмеження "входу" на картку, але спочатку ми визначимо, як не зачепити волонтерів, і тільки тоді будемо щось придумувати, ми обов'язково про це скажемо", - додав Олійник.

Крім введення обмежень, одним із важливих кроків у боротьбі з "тіньовими" операціями НБУ також вважає ухвалення законопроєкту №11043, який встановлює нові вимоги до регулятивного капіталу постачальників небанківських послуг із прив'язкою до обсягу бізнесу і збільшує розміри штрафів за порушення - до 5% від суми операції, проведеної з порушенням, замість 170 тис. грн згідно з чинним законодавством.

Як повідомлялося, 17 травня Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні №11043.

Олійник висловив сподівання, що закон буде ухвалено протягом літа.

Також Нацбанк у рамках протидії нелегальним платежам після вищезазначених заходів розглядає створення реєстрів фізосіб, картки яких було скомпрометовано, а також неблагонадійних мерчантів, юросіб, POS-термінали яких (фізичні або віртуальні) використовувалися з порушеннями платіжного законодавства.

У НБУ уточнили, що йдеться про активізацію шахрайських операцій, відомих як "дропи" або "грошові мули". Вони здійснюються за допомогою осіб, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів: до карток, рахунків, включно з пін-кодами та доступом до інтернет-банкінгу.

"Організатори груп дропів, отримавши доступ до рахунків і всі необхідні реквізити, застосовують різноманітні програмно-технічні комплекси для автоматизації процесу переказів, агрегування та розподілу коштів між рахунками в схемі", - пояснили у прес-службі центробанку.

Згідно з оцінками регулятора, до 40% дропів причетні молоді люди, студенти.

Заступник голови НБУ припустив, що державний бюджет зазнає збитків унаслідок "тіньових" операцій в 1 млрд грн щомісяця.

Теги: #україна #p2p #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:15 23.05.2024
Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

18:24 23.05.2024
Бельгія не планує відправлення своїх військових в Україну, але готується поставити Києву літаки F-16

Бельгія не планує відправлення своїх військових в Україну, але готується поставити Києву літаки F-16

11:46 23.05.2024
Україна та Греція найближчим часом укладуть угоду про безпеку - Офіс президента

Україна та Греція найближчим часом укладуть угоду про безпеку - Офіс президента

10:36 23.05.2024
Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

01:20 23.05.2024
Окупанти здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 139 вибухів

Окупанти здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 139 вибухів

23:54 22.05.2024
ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

22:44 22.05.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають потерпілим від авіаудару ворога по Харкову

Волонтери ТЧХУ допомагають потерпілим від авіаудару ворога по Харкову

14:24 22.05.2024
Казахстан отримав від України цифрові копії унікальних давньо-кипчацьких книг

Казахстан отримав від України цифрові копії унікальних давньо-кипчацьких книг

12:44 22.05.2024
Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

12:31 22.05.2024
Швеція створить трирічну програму військової підтримки України на EUR6,5 млрд

Швеція створить трирічну програму військової підтримки України на EUR6,5 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

110 ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка: Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку

Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

UNITED24 розпочинає глобальний збір на бойові роботизовані платформи

ОСТАННЄ

Рада має намір заборонити під час війни розголошення окремих відомостей із судових рішень

Кількість ворожих атак на фронті зросла до 79, окупанти авіаударами зрівнюють із землею Вовчанськ

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

Рада має намір дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити Мін'юсту і нотаріусів

Активні бойові зіткнення в районах Кліщіївки й Андріївки тривають - ОСУВ "Хортиця"

Прем'єр Греції підтвердив свою участь у Саміті миру

Рада має намір дати можливість засудженим працювати на підставі цивільно-правових договорів

Прем'єр-міністр Норвегії підтвердив участь країни в Саміті миру

Рада має намір розвантажити Київський міський окружний адміністративний суд від накопичених судових справ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА