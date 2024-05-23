НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

Національний банк України (НБУ) в рамках боротьби з відмиванням коштів планує в найближчі 30 днів запровадити на період воєнного стану обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) - до 30 на місяць, з лімітом суми до 100 тис. грн, повідомили у центробанку на зустрічі з журналістами в четвер.

"Покриття клієнтів, які не відчують (очікуваних обмежень - ІФ-У), - це 95-98%, скоріше, 98% не відчують цих обмежень", - зазначив заступник глави Нацбанку Дмитро Олійник.

Такий висновок заступник голови аргументує складеним Нацбанком за підсумками аналізу портретом середньостатистичного клієнта восьми банків - найбільших емітентів карток в Україні: у середньому 98% громадян, які користуються банківськими послугами, здійснюють до 30 переказів P2P (person-to-person) на місяць на суму не більше 80-100 тис. грн.

"Рішення зараз готується, воно не ухвалене ще, не ухвалене ні комітетом, ні правлінням (...)", - зазначив Олійник, водночас пізніше зазначивши, що воно буде протягом 30-ти днів.

Передбачається, що ці обмеження поширюватимуться на рахунок фізособи в одному банку.

Заступник голови наголосив, P2P (person-to-person) перекази планується обмежити лише на "вихід", тобто, іншими словами, обмежень на приймання коштів на власну картку не передбачається. Це, зокрема, зумовлено бажанням НБУ не створювати труднощів у проведенні волонтерських зборів для потреб ЗСУ тощо.

"Окремо ми аналізуємо можливість обмеження "входу" на картку, але спочатку ми визначимо, як не зачепити волонтерів, і тільки тоді будемо щось придумувати, ми обов'язково про це скажемо", - додав Олійник.

Крім введення обмежень, одним із важливих кроків у боротьбі з "тіньовими" операціями НБУ також вважає ухвалення законопроєкту №11043, який встановлює нові вимоги до регулятивного капіталу постачальників небанківських послуг із прив'язкою до обсягу бізнесу і збільшує розміри штрафів за порушення - до 5% від суми операції, проведеної з порушенням, замість 170 тис. грн згідно з чинним законодавством.

Як повідомлялося, 17 травня Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні №11043.

Олійник висловив сподівання, що закон буде ухвалено протягом літа.

Також Нацбанк у рамках протидії нелегальним платежам після вищезазначених заходів розглядає створення реєстрів фізосіб, картки яких було скомпрометовано, а також неблагонадійних мерчантів, юросіб, POS-термінали яких (фізичні або віртуальні) використовувалися з порушеннями платіжного законодавства.

У НБУ уточнили, що йдеться про активізацію шахрайських операцій, відомих як "дропи" або "грошові мули". Вони здійснюються за допомогою осіб, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів: до карток, рахунків, включно з пін-кодами та доступом до інтернет-банкінгу.

"Організатори груп дропів, отримавши доступ до рахунків і всі необхідні реквізити, застосовують різноманітні програмно-технічні комплекси для автоматизації процесу переказів, агрегування та розподілу коштів між рахунками в схемі", - пояснили у прес-службі центробанку.

Згідно з оцінками регулятора, до 40% дропів причетні молоді люди, студенти.

Заступник голови НБУ припустив, що державний бюджет зазнає збитків унаслідок "тіньових" операцій в 1 млрд грн щомісяця.