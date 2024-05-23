Кількість загиблих у Харкові зросла до шести - обладміністрація

Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів по Харкову в четвер зросла до шести осіб, поранених - до 11.

"Попередньо: 6 загиблих, 11 поранених", - написав у телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих унаслідок удару російських окупантів по цивільному підприємству в Харкові, місцезнаходження ще двох осіб встановлювали. Також повідомляли про шістьох постраждалих.