Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє поранених

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, двоє людей поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон", - сказано у його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів 2 особи отримали поранення.

Також ворог направив ракету Високопільською громадою і завдав авіаудари КАБами по Бериславському і Херсонському районам.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 5 приватних будинків. Було зафіксовано влучення в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль.