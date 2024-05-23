Події

08:07 23.05.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє поранених

1 хв читати
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє поранених

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, двоє людей поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон", - сказано у його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів 2 особи отримали поранення.

Також ворог направив ракету Високопільською громадою і завдав авіаудари КАБами по Бериславському і Херсонському районам.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 5 приватних будинків. Було зафіксовано влучення в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль.

 

Теги: #поранені #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 23.05.2024
Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області

07:42 23.05.2024
Російські війська за добу 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 462 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

01:20 23.05.2024
Окупанти здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 139 вибухів

Окупанти здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 139 вибухів

08:35 22.05.2024
Окупанти вдарили по центру Чугуєва, постраждала жінка

Окупанти вдарили по центру Чугуєва, постраждала жінка

08:32 22.05.2024
Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

08:15 22.05.2024
У результаті обстрілів Херсонської області вісім людей поранено, серед них одна дитина

У результаті обстрілів Херсонської області вісім людей поранено, серед них одна дитина

07:03 22.05.2024
Окупанти за добу завдали 391 удару по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти за добу завдали 391 удару по Запорізькій області, є руйнування

02:56 22.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 34 обстріли 11 громад Сумської області, одна людина поранена

Війська РФ за минулий день здійснили 34 обстріли 11 громад Сумської області, одна людина поранена

15:45 21.05.2024
Через обстріл у с. Іванівці поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Через обстріл у с. Іванівці поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

08:56 21.05.2024
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів уночі та вранці зросла до семи

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів уночі та вранці зросла до семи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог за добу втратив 1330 людей

ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

Україні потрібні системи й тактики, які дозволять захищатися від російських КАБів

Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту - Зеленський після розмови з Сирським

"Укренерго" планує обмеження енергопостачання на всю добу четверга

ОСТАННЄ

Блінкен сподівається на прогрес у рішенні про використання заморожених російських активів на допомогу Україні на червневому саміті G7

Ворог за добу втратив 1330 людей

Єрмак закликав молодіжних лідерів країн Глобального півдня поширювати інформацію про Саміт миру

Росія тримає в Середземному морі один ракетоносій із загальним залпом до 26 ракет, ще два кораблі в Чорному морі

Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати ракети РФ над Україною

Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Передпродаж квитків на фільм "Дедпул і Росомаха" побив рекорд

23 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

Волонтери ТЧХУ допомагають потерпілим від авіаудару ворога по Харкову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА