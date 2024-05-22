Трамп випереджає Байдена в штатах, що "коливаються", і в Північній Кароліні - опитування

Колишній президент США Дональд Трамп за популярністю, як і раніше, перевершує чинного главу держави Джо Байдена в ключових для перемоги на президентських виборах 2024 року штатах, свідчать результати опитування компанії Morning Consult, оприлюднені в середу.

Згідно з даними дослідження, якби президентські вибори відбувалися сьогодні в штатах, що "вагаються", а також у Північній Кароліні, у середньому 48% респондентів проголосували б за Трампа, 44% - за Байдена.

У Мічигані Байден випереджає Трампа, проте відрив невеликий: 46% респондентів проголосували б за Байдена, 45% - за Трампа.

У Неваді ж голоси опитаних розділилися порівну: 47% проголосували б за Трампа, стільки ж - за Байдена.

Крім того, 51% опитаних заявили, що економіка США перебувала на вищому рівні, коли президентом був Трамп, 36% зазначили, що стан економіки за Байдена кращий, ніж за Трампа.

Водночас 46% респондентів вважають, що Байден успішніше справляється з проблемами зміни клімату. Тільки 30% опитаних зазначили, що вирішення таких проблем довірили б Трампу.

Опитування проводили в період із 7 до 13 травня серед 4962 зареєстрованих виборців штатів, що "вагаються": Пенсільванії, Аризони, Мічигану, Джорджії, Вісконсину і Невади, а також Північної Кароліни.

Шість штатів традиційно називають у США такими, що "вагаються", оскільки на виборах шанси на перемогу в них зазвичай є і у республіканців, і в демократів. Вважається, що саме результати голосування в цих штатах чималою мірою визначають результат виборів.

І Байден, і Трамп уже набрали необхідну кількість голосів для висунення їхніх кандидатур для участі в президентських виборах. Висування відбудеться на з'їздах Демократичної та Республіканської партій, які відбудуться влітку.

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року.