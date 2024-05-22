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11:13 22.05.2024

Уночі були атаковані енергооб'єкти на Сумщині, знеструмлена шахта в Донецькій - Міненерго

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Уночі були атаковані енергооб'єкти на Сумщині, знеструмлена шахта в Донецькій - Міненерго

Уночі ворожі дрони атакували енергетичні об'єкти в Сумській області, унаслідок чого були знеструмлені майже 518 тис. абонентів, повідомило Міністерство енергетики України в середу.

"На ранок більшість заживлено. Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – Чернігівській та Харківській. Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи", - зазначило відомство.

Воно також повідомило, що вранці 22 травня була знеструмлена одна з шахт у Донецькій області. Під землею перебували 25 працівників - їх виведено на поверхню.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем сусідніх країн. Також у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Водночас 22 травня в нічні години аварійне постачання електроенергії вже здійснювалося за запитом України.

Як повідомили в Міненерго, 22 травня з 0:00 до 7:00 застосовувалися стабілізаційні графіки відключень споживачів, їх застосування передбачено також у період з 18:00 до 24:00.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 15 861 МВт-год, експорт не передбачається.

Теги: #енергосистема #стан

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