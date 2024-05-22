Росіяни обстріляли Торецьк, є загиблий - ОВА

Російські окупанти вранці в середу, 22 травня, обстріляли Торецьк Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку - убили 26-річного чоловіка", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що в селі Ріг Покровської громади рятувальники витягли з-під завалів будинку тіло загиблого чоловіка.

"Село зазнало обстрілу напередодні: там поранення отримала дитина 10 років, двоє загиблих - її батьки", - нагадав голова ОВА.