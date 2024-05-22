Події

10:31 22.05.2024

Росіяни обстріляли Торецьк, є загиблий - ОВА

1 хв читати

Російські окупанти вранці в середу, 22 травня, обстріляли Торецьк Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку - убили 26-річного чоловіка", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що в селі Ріг Покровської громади рятувальники витягли з-під завалів будинку тіло загиблого чоловіка.

"Село зазнало обстрілу напередодні: там поранення отримала дитина 10 років, двоє загиблих - її батьки", - нагадав голова ОВА.

Теги: #донецька_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 22.05.2024
У Покровську внаслідок російського удару двоє людей загинули, двоє поранені - прокуратура

У Покровську внаслідок російського удару двоє людей загинули, двоє поранені - прокуратура

09:28 22.05.2024
На Харківщині від обстрілів постраждали дві жінки

На Харківщині від обстрілів постраждали дві жінки

08:15 22.05.2024
У результаті обстрілів Херсонської області вісім людей поранено, серед них одна дитина

У результаті обстрілів Херсонської області вісім людей поранено, серед них одна дитина

17:11 21.05.2024
У Херсоні вже три постраждалих унаслідок денного обстрілу - міськадміністрація

У Херсоні вже три постраждалих унаслідок денного обстрілу - міськадміністрація

16:55 21.05.2024
У Херсоні внаслідок обстрілу постраждав підліток - голова міськадміністрації

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждав підліток - голова міськадміністрації

15:45 21.05.2024
Через обстріл у с. Іванівці поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Через обстріл у с. Іванівці поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

18:49 20.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждав чоловік - голова ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждав чоловік - голова ОВА

12:58 19.05.2024
На Херсонщині четверо постраждалих після ворожих обстрілів - ОВА

На Херсонщині четверо постраждалих після ворожих обстрілів - ОВА

12:54 19.05.2024
Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

19:09 18.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару в Харкові зросла до шести осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару в Харкові зросла до шести осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град", що підвищило їх ефективність, - джерело

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів - Генштаб ЗСУ

Силами ППО вночі знищено всі 24 ударних БПЛА, які атакували Україну

Суми залишилися без електропостачання

Агресор завдав удару безпілотниками по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки

ОСТАННЄ

Уночі були атаковані енергооб'єкти на Сумщині, знеструмлена шахта в Донецькій - Міненерго

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град", що підвищило їх ефективність, - джерело

Мінкультури вимагає позбавити екскерівника театру ім. Лесі Українки Резніковича звання академіка Нацакадемії мистецтв

АРМА: Процедуру продажу 112 картин Медведчука буде призупинено, їх передадуть до музею

Кількість постраждалих від сильної турбулентності в літаку Singapore Airlines збільшилася до 71 людини, одна людина загинула

Раді пропонують створити ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

Окупанти вдарили по центру Чугуєва, постраждала жінка

Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнено рух у зв'язку з ДТП

У результаті пожежі в с. Дитятки загинула родина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА