"Укренерго" на середу прогнозує відсутність обмежень енергопостачання з 07:00 до 18:00

Графіки погодинних відключень у середу діятимуть для промислових і побутових споживачів на всій території України з 00:00 до 07:00 і з 18:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

"З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться в повідомленні НЕК у фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, на сьогодні графіки погодинних відключень було скасовано з 11:00 до 17:00 завдяки активності сонячної генерації. І "Укренерго", і обленерго неодноразово попереджали споживачів про необхідність заощадження ресурсу, а також про використання енергоємних приладів удень, щоб уникнути зростання обмежень.