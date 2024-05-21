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18:45 21.05.2024

Кулеба: Для РФ Глобальний саміт миру - це зараз друга за важливістю ціль після Харківської області

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Кулеба: Для РФ Глобальний саміт миру - це зараз друга за важливістю ціль після Харківської області

РФ докладає зараз "надзвичайних зусиль", щоб зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії в червні, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"РФ зараз докладає надзвичайних зусиль для того, щоб зірвати саміт. Вони чудово усвідомлюють, що мирна ініціатива, яка базується на повазі до територіальної цілісності України, є одним із цвяхів у труну російської агресії. Докладають колосальних зусиль, щоб перешкодити цьому заходу. Я навіть сказав би, що для них Саміт миру - це зараз друга за важливістю ціль після Харківської області, яку вони атакують", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві.

За словами Кулеби, в росіян нічого не вийде - Саміт миру відбудеться і буде успішним.

"Зокрема, це буде завдяки тій підтримці, яку ми отримуємо від наших німецьких друзів і партерів", - зазначив міністр.

Теги: #саміт_миру #кулеба

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