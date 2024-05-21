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18:15 21.05.2024

Кабмін провів звільнення і призначення заступника міністра в Міненерго - Мельничук

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Кабмін провів звільнення і призначення заступника міністра в Міненерго - Мельничук

Кабінет Міністрів України призначив Романа Андарака заступником міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Водночас, згідно з його повідомленням у телеграмі у вівторок, Кабмін звільнив Ярослава Демченкова з посади заступника міністра енергетики України з європейської інтеграції.

За інформацією на сайті Міненерго, Демченков обіймав цю посаду з 10 червня 2020 року.

Абрамак був генеральним директором Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабін звільнив Фаріда Сафарова з посади заступника глави Міненерго з цифровізації, яку він обіймав із 10 листопада 2021 року.

Теги: #кабмін

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