ФДМУ вперше реалізував через "Прозорро.Продажі" конфісковане майно підсанкційних осіб – квартири Шелкова та Сальдо

Фонд держмайна України (ФДМУ) реалізував на онлайн-аукціонах в електронній системі "Прозорро.Продажі" конфісковані квартири російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо сумарно за 6,9 млн грн.

"Торги з реалізації майна одного з російських олігархів та колаборанта відбулися вперше в системі "Прозорро.Продажі", яка дозволяє у прозорий та відкритий спосіб продавати всі активи, пов’язані з країною-агресором", – цитується в прес-релізі СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Він уточнив, що це були повторні торги з продажу квартир, на яких вартість об’єктів є вдвічі зниженою.

"Попри це, загалом 11 учасників прийшли змагатися за санкційне майно. Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6,9 млн гривень", – підкреслив СЕО "Прозорро.Продажі".

Згідно з результатами аукціону, стартова ціна квартири Шелкова площею 175,5 кв. м в Приморському районі Одеси становила 3,8 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ "Сайз ЛТД" з пропозицією 4 млн грн.

За даними Opendatabot, власником та бенефіціаром "Сайз ЛТД" (Одеса) є власник Української автомобільної групи "Автокрафт" Григорій Гріншпун.

Квартира Сальдо площею 130 кв. м неподалік пляжу Аркадія в Одесі стартувала з ціною 1,9 млн грн. Найвищу пропозицію у 2,9 млн грн запропонував Радіон Тимошенко.

Переможці аукціонів мають сплатити вартість лотів впродовж 20 днів, договори купівлі-продажу підписуються лише після надходження коштів на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, підкреслюється у повідомленні.

За словами голови ФДМУ Віталія Коваля, в опрацюванні Фонду ще 753 одиниці санкційного майна.

Як повідомлялося, 31 травня в системі "Прозорро.Продажі" відбудуться торги з продажу конфіскованого на користь держави у російського підсанкційного олігарха Івана Саввіді заводу ЧАО "ПентоПак" зі стартовою ціною 203,7 млн грн.