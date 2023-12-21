Мала приватизація через "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на 3,3 млрд грн у 2023 р.

Дохід до бюджетів різних рівнів від малої приватизації державного та комунального майна в державній електронній торговій в системі "Прозорро.Продажі" за 2023 рік склав майже 3,3 млрд грн, йдеться у спільному пресрелізі в четвер.

"Загалом за 2023 рік бізнес та громадяни приватизували майже 914 обʼєктів по всій країні. 350 з них — державне майно, яке через онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" реалізував ФДМУ (Фонд державного майна) та його регіональні відділення, та ще 560 — активи, які продали громади", - повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Уточнюється, що до державного бюджету надійшло понад 2,6 млрд грн, тоді як приватизація комунальних об’єктів принесла громадам понад 650 млн грн, а ціна об’єктів за підсумками електронних аукціонів зросла майже втричі.

"Важливо, що приватизація – це не лише разове надходження до державного чи місцевого бюджету, це насамперед - залучення інвестиції та розвиток економіки", - наголосила Свириденко.

СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут зазначив, що в цілому за право придбати державне та комунальне майно у 2023 році змагалося понад 3,6 тисячі учасників.

"Попит бізнесу на об’єкти малої приватизації на другий рік повномасштабної війни зберігається, і в середньому конкуренція на торгах становила понад три учасники. Заводи, готелі, склади, амбулаторії, автовагові — ці та інші об’єкти знайшли нового ефективного власника цього року завдяки онлайн-аукціонам", - сказав Бут.

Голова ФДМУ Віталій Коваль додав, що окрім розвитку та модернізації, створення робочих місць та опанування нових ринків збуту не менш важливим напрямком приватизаційних аукціонів в умовах воєнного стану є пошук об’єктів для релокації бізнесу. За його словами, особливо це актуально для сфери послуг індустрії гостинності (громадського харчування, ресторанного бізнесу та готельного господарства), аграрного, логістичного та інших секторів економіки.

"Саме тому найбільш популярні об’єкти нерухомості, а це 76% проданого майна - промислові та адміністративні активи. Бізнесу цікаві так звані brownfield - занедбані підприємства з комунікаціями. Адже там достатньо зробити ремонт і можна розпочати власну справу або розширити вже запущене виробництво", - пояснив керівник приватизаційного відомства.

Він заявив, що ФДМУ планує активно залучити до приватизації і великий бізнес.

"Ми вже готуємо Велику приватизацію. У планах також відкриття прозорого ринку оренди сільськогосподарських земель та продаж на аукціонах активів агресора для відшкодування збитків, завданих війною", - наголосив Коваль, який раніше повідомляв про завдання у 2024 році отримати від приватизації понад 4 млрд грн. Серед найцікавіших пропозицій для аукціонів на наступний рік ФДМУ називав ОГХК, Демурінський ГЗК, "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна" та ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

Згідно з пресрелізом, найвищу ціну за приватизацію державних об’єктів у 2023 році переможці торгів сплатили за готель "Ермітаж” у Києві - 311 млн грн, єдиний майновий комплекс (ЄМК) "Волиньторф" - понад 212 млн грн та ЄМК ДП "Укроборонресурси" - понад 210 млн грн.

Уточнюється, що серед громад найактивніше працювали з ринком малої приватизації Дніпро - 35 успішних торгів, Львів - 32 та Київ - 23. Найдорожчими комунальними приватизаційними об’єктами цього року є Житомирський обласний центр кінематографії - 40 млн грн, нежитлові приміщення у Львові площею 550 кв. м - понад 25 млн грн та нежитлові приміщення у Житомирській області площею майже 600 кв. м - понад 22 млн грн.

Як повідомлялося, мала приватизація була призупинена з початком повномасштабної російської агресії у лютому та відновлена у вересні 2022 року. Менш ніж за чотири останніх місяці минулого року за результатами понад 200 аукціонів в бюджети різних рівнів надійшло понад 1,4 млрд грн.