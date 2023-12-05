Економіка

18:26 05.12.2023

"Прозорро.Продажі" увійшли у топ-6 світових проєктів з цифровізації сфери управління активами

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"Прозорро.Продажі" увійшли у топ-6 світових проєктів з цифровізації сфери управління активами

АТ "Прозорро.Продажі" стали фіналістами міжнародної відзнаки IAM Asset Management Excellence Awards 2023 та увійшли у шістку найкращих у світі проектів, що працюють з цифровізацією сфери управління активами, про це було заявлено під час щорічної офіційної церемонії нагородження, яку провів Інститут управління активами (The Institute of Asset Management, the IAM) у Лондоні 4 грудня.

Як відзначається у релізі держкомпанії у вівторок, організації-фіналісти продемонстрували застосування найкращих принципів та підходів в управлінні активами, адаптованих до трендів цифровізації, а їхні проєкти стали відповіддю на запити бізнесу і споживачів.

The IAM — міжнародна неприбуткова організація, що з 1994 року обʼєднує професіоналів у сфері управління активами. Інститут відзначає проєкти та інноваційні досягнення в управлінні активами в умовах сучасних викликів. За IAM Asset Management Excellence Awards щорічно змагаються проекти у всьому світі, які впроваджують інновації у сфері управління активами в умовах сучасних викликів.

Уточнюється, що АТ "Прозорро.Продажі", що адмініструє державну електронну торгову систему, в якій проходять онлайн-аукціони з реалізації публічних активів, вийшло у фінал в категорії Digital Innovation. У фіналі у цій номінації Прозорро.Продажі конкурували за відзнаку з проєктами та компаніями з Іспанії та Великої Британії. Переможцем у цій категорії став проект з підвищення ефективності управління активами транспортної адміністрації Transport Scotland.

"Понад сім років тому із запуском державних онлайн-аукціонів в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" держава почала змінювати підходи та принципи управління публічними активами. За цей час прозорі та відкриті електронні торги стали ефективним інструментом для держави та громад, які вже принесли понад 80 млрд гривень до бюджетів різних рівнів, а також відкрили можливості для бізнесу отримувати ресурси для розвитку, в тому числі й під час воєнного стану", -- прокоментувала результати перший віце-прем’єр-– міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, включення українського ІТ-рішення — державної електронної торгової системи "Прозорро.Продажі" -- до найкращих у світі в категорії Digital Innovation престижної нагороди IAM Asset Management Excellence Awards є свідченням того, що без цифровізації досягати результатів в управлінні активами неможливо.

"Бути серед топ-6 найкращих у світі проектів для нас, всієї екосистеми Прозорро.Продажі, до якої входять як АТ "Прозорро.Продажі", так і майданчики, організатори й учасники торгів, — велика відповідальність. В умовах війни ми як ніколи націлені продовжувати роботу над вдосконаленням системи та підвищенням ефективності й прозорості реалізації активами на ще більшій кількості ринків", -- відзначив, у свою чергу, СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Компанія нагадала, у 2022 році державна електронна торгова система "Прозорро.Продажі" була відзначена як найкращий публічний сервіс найпрестижнішою премією ООН у сфері публічної служби — UN Public Service Awards. Адміністратор системи АТ "Прозорро.Продажі" гарантує безпечність електронних аукціонів, неможливість втручання в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі у торгах, підкреслюється у релізі.

 

Теги: #нагородження #цифровізація #прозорро_продажі

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