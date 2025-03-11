Економіка

13:37 11.03.2025

Новий голова Держстату має за мету здійснити цифрову трансформацію служби

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Арсен Макарчук, який минулого тижня був призначений голову Дердавної служби статистики, анонсує роботу над створенням сучасної ІТ-платформи, яка автоматизує процеси збору та обробки даних.

"Спільно з (віцепрем’єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації) Михайлом Федоровим та Мінцифрою маємо амбітну мету – здійснити цифрову трансформацію у Держстаті", – написав Макарчук в Facebook після призначення.

За його словами, якісні та своєчасні дані повинні бути доступними для формування державних політик, сприятимуть ефективному управлінню ресурсами, плануванню інфраструктурних проєктів, залученню інвестицій і забезпеченню прозорості економічних процесів, а також допоможуть знизити паперове навантаження на працівників, бізнес і громадян.

"Ключова мета вже найближчих реформ – допомогти державі ухвалювати ефективні рішення завдяки точним і повним даним, а суспільству – отримувати якісну та доступну інформацію в режимі реального часу", – зазначив новий голова Держстату.

Він сподівається, вже незабаром поділитися першими результатами роботи.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив директора департаменту стратегії та розвитку Національного банку України Арсена Макарчука головою Держстату 7 березня. В той же час Ігоря Вернера, який очолював Держстат з 2016 року, призначено заступником голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Макарчук розпочав свою кар'єру в НБУ з червня 2015 року – з посади керівника проектів та програм управління стратегії та реформування банківської системи, на основі якого було створено очолюваний ним до останнього часу департамент. У період з 2016 по 2018 рік Макарчук був помічником голови НБУ, а по 2020 рік – керівником Офісу правління НБУ. До приходу до Нацбанку він п'ять років пропрацював в Укрсоцбанку.

 

Теги: #держстат #цифровізація #макарчук

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