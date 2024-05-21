Події

15:32 21.05.2024

Стефанчук обіцяє знайти компроміс щодо внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією

1 хв читати
Стефанчук обіцяє знайти компроміс щодо внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обіцяє знайти компроміс у питанні внесення до порядку денного пленарного засідання парламенту розгляду законопроєкту про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Росією.

"Я зроблю все для того, щоб ми знайшли компроміс на погоджувальній раді. Але це буде компроміс, це буде спільне рішення", - сказав Стефанчук на брифінгу.

Він зазначив, що змушений був оголосити перерву в пленарному засіданні у вівторок через те, що фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну.

Стефанчук також повідомив, що має намір підтримати цей законопроєкт у другому читанні та в цілому, нагадавши, що голосував за нього і в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", фракція "Європейська солідарність" вимагала внести до порядку денного пленарного засідання питання створення тимчасових слідчих комісій зі створення фортифікацій поблизу лінії фронту, із забезпечення військових підрозділів дронами і розгляду в другому читанні законопроєкту про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією. Після консультацій голів фракцій у кабінеті спікера, фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну і президію в залі засідань парламенту.

Теги: #законопроєкт #стефанчук #релігійні_організації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 20.05.2024
Раді рекомендують ухвалити в цілому законопроєкт, що зрівнює в правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни

Раді рекомендують ухвалити в цілому законопроєкт, що зрівнює в правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни

16:08 20.05.2024
ВР рекомендують ухвалити в цілому законопроєкт, який регулює діяльність держорганів щодо пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

ВР рекомендують ухвалити в цілому законопроєкт, який регулює діяльність держорганів щодо пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

09:03 17.05.2024
Палата представників США ухвалила законопроєкт про безперебійне постачання зброї Ізраїлю

Палата представників США ухвалила законопроєкт про безперебійне постачання зброї Ізраїлю

17:35 14.05.2024
Голови парламентів України та Туреччини обговорили активізацію співпраці законодавчих органів

Голови парламентів України та Туреччини обговорили активізацію співпраці законодавчих органів

21:50 13.05.2024
Стефанчук 13-15 травня перебуває з візитом у Туреччині

Стефанчук 13-15 травня перебуває з візитом у Туреччині

18:47 09.05.2024
Стефанчук сподівається, що Європарламент наступної каденції і далі підтримуватиме Україну

Стефанчук сподівається, що Європарламент наступної каденції і далі підтримуватиме Україну

18:25 09.05.2024
ВР ухвалила законопроєкт про використання зброї операторами поштового зв'язку з пропозиціями президента

ВР ухвалила законопроєкт про використання зброї операторами поштового зв'язку з пропозиціями президента

17:32 06.05.2024
Законопроєкт про підвищення тютюнових акцизів буде прийнято за основу для подальшого доопрацювання - Гетманцев

Законопроєкт про підвищення тютюнових акцизів буде прийнято за основу для подальшого доопрацювання - Гетманцев

10:50 03.05.2024
Матеріали до 2-го читання законопроєкту про заборону афілійованих із РПЦ організацій оприлюднять після юрекспертизи

Матеріали до 2-го читання законопроєкту про заборону афілійованих із РПЦ організацій оприлюднять після юрекспертизи

18:32 30.04.2024
ВР пропонують зрівняти у правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни - законопроєкт

ВР пропонують зрівняти у правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни - законопроєкт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Ініціатива щодо посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро - МЗС Німеччини

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів уночі та вранці зросла до семи

Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва - ЗМІ

ОСТАННЄ

Ексмера Балаклії, підозрюваного в держзраді, судитимуть заочно - прокуратура

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

Через обстріл у с. Іванівці поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Агресор завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопа - Сумська ОВА

Ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади - Порошенко

У засіданні ВР оголошено перерву - Железняк

Макрон вирушить до Нової Каледонії на тлі заворушень, які там не вщухають

Зеленський запросив президента Анголи Лоренсу взяти участь у Саміті миру, а також відвідати Україну

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Лондон передав у дар Україні автомобілі в межах програми Ulez для використання в гуманітарних цілях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА