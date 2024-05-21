Події

14:39 21.05.2024

Зеленський запросив президента Анголи Лоренсу взяти участь у Саміті миру, а також відвідати Україну

1 хв читати
Зеленський запросив президента Анголи Лоренсу взяти участь у Саміті миру, а також відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з президентом Анголи Жоао Лоренсу.

"Подякував (лідеру Анголи - ІФ-У) за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також його особисту позицію щодо засудження російської агресії", - написав Зеленський у телеграмі.

Як він зазначив, запросив президента Лоренсу взяти участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

"Для нас важливо, щоб на Саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки, особливо щодо такої теми, як глобальна продовольча безпека", - написав Зеленський.

Президент України також повідомив, що домовився з ангольським лідером продовжити контакти на різних рівнях, щоб розвивати відносини між країнами. "Я запросив президента Лоренсу в Україну", - підсумував Зеленський.

Теги: #телефонна_розмова #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 20.05.2024
У постачанні ППО оперативності вільному світові не вистачає

У постачанні ППО оперативності вільному світові не вистачає

12:48 18.05.2024
Зло геноциду пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

Зло геноциду пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

11:21 18.05.2024
Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

20:14 17.05.2024
Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

15:44 17.05.2024
Зеленський підписав закон, що дозволяє засудженим військову службу в обмін на умовно-дострокове звільнення

Зеленський підписав закон, що дозволяє засудженим військову службу в обмін на умовно-дострокове звільнення

10:12 17.05.2024
Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

10:10 17.05.2024
Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

07:45 17.05.2024
Зеленський обговорив із президентом Ліберії підготовку до Глобального саміту миру

Зеленський обговорив із президентом Ліберії підготовку до Глобального саміту миру

18:40 16.05.2024
Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

14:15 16.05.2024
Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Ініціатива щодо посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро - МЗС Німеччини

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів уночі та вранці зросла до семи

Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва - ЗМІ

ОСТАННЄ

Ексмера Балаклії, підозрюваного в держзраді, судитимуть заочно - прокуратура

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

Через обстріл у с. Іванівці поранений місцевий житель - Херсонська ОВА

Стефанчук обіцяє знайти компроміс щодо внесення до порядку денного парламенту законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією

Агресор завдав ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопа - Сумська ОВА

Ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади - Порошенко

У засіданні ВР оголошено перерву - Железняк

Макрон вирушить до Нової Каледонії на тлі заворушень, які там не вщухають

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Лондон передав у дар Україні автомобілі в межах програми Ulez для використання в гуманітарних цілях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА