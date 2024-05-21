Зеленський запросив президента Анголи Лоренсу взяти участь у Саміті миру, а також відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з президентом Анголи Жоао Лоренсу.

"Подякував (лідеру Анголи - ІФ-У) за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також його особисту позицію щодо засудження російської агресії", - написав Зеленський у телеграмі.

Як він зазначив, запросив президента Лоренсу взяти участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

"Для нас важливо, щоб на Саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки, особливо щодо такої теми, як глобальна продовольча безпека", - написав Зеленський.

Президент України також повідомив, що домовився з ангольським лідером продовжити контакти на різних рівнях, щоб розвивати відносини між країнами. "Я запросив президента Лоренсу в Україну", - підсумував Зеленський.