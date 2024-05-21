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08:26 21.05.2024

У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення

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У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення
Фото: Фб Прокудіна

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів один мешканець загинув, ще троє зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оперативну інформацію у вівторок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Станіслав, Інженерне, Дніпровське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Томарине, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", зазначив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 багатоповерхівок і 7 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та газопровід. Витік газу перекрито, загроз і пожеж поки що немає.

"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією нашої області 3 "Shahed-131/136", - додав Прокудін.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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